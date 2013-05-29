Меморандум про статус спостерігача в ЄЕК для України підпишуть у Мінську в п'ятницю - Янукович

Астана. Меморандум про надання Україні статусу спостерігача в Євразійській економічній комісії, яка є виконавчим органом Митного союзу, буде підписано у Мінську в п’ятницю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор Янукович журналістам після зустрічі з Президентами Росії, Білорусі та Казахстану, яка проходила в Астані.

Президент повідомив, що дав доручення Кабінету Міністрів України підписати відповідний документ під час саміту СНД у Мінську 31 травня.

Довідка УНІАН. ЄЕК створена рішенням президентів Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Казахстан наприкінці 2011 року як єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору (на сьогодні до складу входять Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан з можливістю приєднання інших країн). Має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована якомусь з урядів трьох країн. Розв'язки ЄЕК обов'язкові для виконання на території трьох країн.

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