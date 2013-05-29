ВВП Польщі у I кварталі зріс на 0,5%

Варшава. Валовий внутрішній продукт Польщі у першому кварталі поточного року зріс на 0,5%, що на 0,1 п.п. вище за перші попередні оцінки, оприлюднені у першій половині поточного місяця.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики Польщі (GUS) в середу, 29 травня.

Враховуючи сезонний чинник (у постійних цінах з 2005 року), порівняно з 4 кварталом минулого року польський ВВП зріс на 0,1%.

GUS зазначив, що ВВП зріс за рахунок зростання експорту на тлі зниження внутрішнього попиту.

Як повідомляв УНІАН, минулого року зростання ВВП Польщі, яка є найбільшою країною Східної Європи, що входить до Євросоюзу, сповільнилося до 2 з 4,3 відсотка роком раніше.

У поточному році польська влада очікує зростання економіки на 2,2% тоді як ЄБРР і МВФ прогнозують 1,5 і 1,2 відсотка, відповідно.

Довідка УНІАН. ВВП України за перші три місяці поточного року в річному виразі знизився на 1,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року, збільшившись до попереднього кварталу на 0,5%.