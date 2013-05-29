Гривня на час закриття міжбанку в середу зміцнилася щодо долара

У середу, 29 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара США дещо змінилися - 8,1500/8,1550 грн/дол., на 12:00 - зросли до 8,1480/8,1520 грн/дол., на час закриття торгів — до 8,1440/8,1480 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні до євро зросли до 10,4775/10,4855 грн/євро, на 12:00 - знизилися до 10,4980/10,5095 грн/євро, на час закриття — до 10,5385/10,5500 грн/євро.

До російського рубля на відкритті торгів котирування гривні також зросли - до 0,2584/0,2588 грн/рубль, на 12:00 - до 0,2580/0,2584 грн/рубль, на час закриття — до 0,2579/0,2583 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,4970 (+0,1270).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2862/1,2864, а на 15:00 зросли до 1,2943/1,2945.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 28 травня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара США встановилися на рівні 8,1515/8,1540 грн/дол., до євро - на рівні 10,5435/10,5525 грн/євро, до російського рубля - 0,2594/0,2598 грн/рубль.