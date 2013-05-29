Митний союз поглиблюватиме інтеграцію з Киргизстаном і Україною

Лідери країн Митного союзу (Росії, Казахстану і Білорусії) ухвалили сьогодні низку документів щодо поглиблення економічної інтеграції, зокрема з Киргизстаном і Україною.

Як передає РІА «Новости», за підсумками засідання Вищої Євразійської економічної ради в Астані (Казахстан) була досягнута домовленість про ухвалення двох меморандумів з Україною і Киргизстаном про поглиблення взаємодії між Євразійською економічною комісією і цими країнами.

Крім того, Росія, Білорусь і Казахстан підписали угоду про інформаційну взаємодію у сфері статистики.

Також прийнято кілька документів, зокрема "про організацію переговорів за базовими угодами Казахстану і РФ з ЄС з питань, що належать до сфер Єдиного регулювання в рамках Митного союзу і ЄЕП.

Підписано рішення "Про концепцію узгодженої агропромислової політики держав-членів Митного союзу і ЄЕП", а також рішення про основні орієнтири макроекономічної політики учасників об'єднання на 2013-2014 роки.

Також ухвалено рішення про заходи щодо створення інтегрованої інформаційної системи зовнішньої і взаємної торгівлі Митного союзу.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України 22 травня схвалив меморандум про надання Україні статусу спостерігача в Митному союзі. На думку прем'єр-міністра Миколи Азарова, статус спостерігача дозволить Україні ефективно відстоювати свої інтереси в Митному союзі.