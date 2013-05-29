Профіцит платіжного балансу України у квітні зріс майже вдвічі

Профіцит платіжного балансу України, за попередніми даними, у квітні 2013 року становив 927 млн ​​дол., що в 1,8 разу більше профіциту у квітні минулого року (508 млн дол.).

Про це повідомляє Національний банк України.

Згідно з повідомленням, дефіцит поточного рахунку у квітні 2013 року, порівняно з квітнем 2012 року, скоротився на 31,1% - до 677 млн дол.

Профіцит фінансового рахунку у квітні поточного року, порівняно з квітнем минулого року, зріс на 45% - до 1,6 млрд дол.

"Зменшення дефіциту поточного рахунку супроводжувалося значними надходженнями за фінансовим рахунком, що в результаті дозволило наростити міжнародні резерви навіть в умовах виплат за кредитом МВФ", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що обсяг прямих інвестицій (сальдо) у квітні 2013 року становив 417 млн ​​дол.

Як повідомляв УНІАН, профіцит платіжного балансу України за підсумками січня-березня 2013 року становив 1,82 млрд дол. проти дефіциту 569 млн дол. за аналогічний період 2012 року.

Дефіцит платіжного балансу України за підсумками 2012 року збільшився в 1,7 разу в порівнянні з 2011 роком - до 4,174 млрд дол.