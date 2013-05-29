Обсяг електронних грошей в Україні за 1-й квартал зріс на 42%

Обсяг електронних грошей в обігу в Україні в першому кварталі 2013 року, порівняно з показником першого кварталу 2012 року, зріс на 42%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник начальника відділу управління політики безготівкових розрахунків департаменту платіжних систем Національного банку України (НБУ) Тетяна Коваленко.

За її словами, сума операцій з використанням електронних грошей у першому кварталі 2013 року становила 511 тис. грн, що вдвічі більше показника за аналогічний період минулого року. Також Коваленко повідомила, що лідером за обсягом операцій з електронними грошима є платіжна система «ГлобалМані».

За її словами, на цей момент регулятор погодив правила таким системам електронних грошей як «Максі» (емітент - «Альфа-Банк»), «MoneXy» (емітент - «Фідобанк») і «ГлобалМані» (емітент - «Ощадбанк»).

Як повідомляв УНІАН, НБУ включив до переліку банків, які відповідно до законодавства мають право на випуск електронних грошей як емітенти у Національній системі масових електронних платежів (НСМЕП), банки «Імексбанк», «Оксі Банк», «Львів», «Фолькс -Банк», «ЧБРР», «Полікомбанк», «Меркурій», «Демарк», «Хрещатик», «Експрес-Банк», «Кредит Вест Банк», «КІБ», «МІБ». Також до переліку за системою Visa International увійшли банки «Південний», «Кредитпромбанк», «Астра Банк», за системою «ГлобалМані» - «Ощадбанк».