Азаров: Україна очікує на певні економічні вигоди від ЗВТ з ЄС

Мінськ. Україна очікує на певні економічні вигоди від створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров в інтерв'ю телевізійному каналу «Білорусь-1» напередодні саміту глав урядів СНД, говорячи про економічне співробітництво Білорусі і України, а також про взаємодію України з Європейським і Митним Союзами.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, Азаров сказав: «Для України є певні прямі вигоди і вигоди, які виникають в процесі входження нашої країни на високотехнологічні ринки, ефект від яких неможливо зараз відчути і порахувати. Але технологічне переозброєння, модернізація, інноваційні процеси, інтенсивні обміни за трудовими технологіями неможливо виміряти сьогоднішнім днем, але це однозначно принесе віддачу через певний час. Тому наші переговори з ЄС обумовлені не тільки бажанням відкрити ринки Європи для своїх виробників, але також комплексно кооперуватися в розвиток європейського ринку високих технологій».

До того ж прем'єр-міністр України відзначив, що євроінтеграція України не погіршить взаємовідносини країни з країнами Співдружності.

«Мені важко навіть уявити, яким чином Угода про асоціацію з ЄС може зашкодити розвитку наших відносин у рамках СНД. Адже ніхто не говорить наразі про членство України в ЄС, дистанція від асоційованого члена до члена ЄС дуже велика», - наголосив Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Європейський Союз планують підписати Угоду про асоціацію і ЗВТ у листопаді 2013 року. Також Україна веде переговори з РФ про одержання статусу спостерігача в Митному союзі.

26 квітня в ефірі програми "Шустер Live" на телеканалі "Інтер" радник Президента РФ Сергій Глазьєв 26 квітня заявив, що Україна позбудеться перспективи вступу до Митного союзу Росії, Білорусі й Казахстану, якщо підпише Угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі з Євросоюзом.

Міністр закордонних справ України, діючий голова ОБСЄ Леонід Кожара на зустрічі з фінськими бізнесменами 28 травня відзначив безповоротність обраного Україною стратегічного курсу на європейську інтеграцію.

Кожара проінформував про хід структурних реформ, спрямованих на закріплення в Україні сприятливого інвестиційного і ділового клімату. Була відзначена безповоротність обраного Україною стратегічного курсу на європейську інтеграцію. У цьому контексті міністр відзначив, що забезпечення підписання між Україною і ЄС в листопаді ц.р. Угоди про асоціацію, яка передбачає створення зони вільної торгівлі (ЗВТ), є спільним завданням для України і для партнерів із країн - членів ЄС.

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