Статус України в Митному союзі не вплине на її євроінтеграцію - Бойко

Надання Україні статусу спостерігача в структурах Митного союзу не вплине на євроінтеграційні прагнення нашої держави.

Таку думку висловив віце-прем’єр-міністр України Юрій Бойко в інтерв’ю журналістам.

“Я не думаю, що європейська комісія буде проти того статусу, який ми сьогодні отримали”, - сказав Бойко.

До того ж він пояснив журналістам, що сьогодні мова йшла про два рішення. Перше - стосується того, що президенти досягли домовленості підписати 31 травня у Мінську меморандум між Кабінетом Міністрів України та Євразійською економічною комісією, в якому Україні фактично буде надано статус спостерігача у Митному союзі. Другий документ, який сьогодні вже підписали президенти, стосується того, що президенти Росії, Білорусі і Казахстану підтримають прагнення України стати спостерігачем в Євразійському союзі після початку його роботи у 2015 році.

“Для нас дуже важливо це, тому що для нас важливо знати про процеси в цих об’єднаннях, мати доступ до інформації, щоб оцінити наші можливі ризики, обмеження”, - сказав Бойко.

Він наголосив на важливості сьогоднішнього рішення для України, зауваживши, що наша держава відтепер “з відкритими очима дивитиметься на майбутнє (євразійського) союзу, і на наше місце в цьому процесі”.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України 22 травня схвалив меморандум про надання Україні статусу спостерігача в Митному союзі. На думку прем'єр-міністра Миколи Азарова, статус спостерігача дозволить Україні ефективно відстоювати свої інтереси в Митному союзі.

Меморандум про надання Україні статусу спостерігача в Євразійській економічній комісії, яка є виконавчим органом Митного союзу, підпишуть в Мінську 31 травня. Про це повідомив Президент України Віктор Янукович журналістам 29 травня після зустрічі з президентами Росії, Білорусі та Казахстану, яка проходила в Астані.