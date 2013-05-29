Україна цього року розраховує отримати 539,6 млн дол. міжнародної технічної допомоги

Україна планує одержати в 2013 році 539,56 млн дол. міжнародної технічної допомоги (МТД), що на 54 млн дол. більше, ніж у 2012 році (485,21 млн дол.).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

За інформацією Мінекономрозвитку, за даними на 1 травня, в Україні впроваджується 249 проектів МТД загальною контрактною вартістю понад 3 млрд дол.

Також у прес-службі відзначають, що в 2013 році урядом запланована розробка Стратегії залучення, використання і моніторингу міжнародної технічної допомоги, а також розробка і внесення до Верховної Ради України проекту закону «Про міжнародну технічну допомогу».

Довідка УНІАН. Міжнародна технічна допомога надається Україні на безвідплатній і безповоротній основі країнами-донорами і міжнародними організаціями з 1992 року практично в усіх сферах економіки і громадського життя. Співпраця в цьому напрямку здійснюється з 15 країнами, Європейським Союзом і понад 20 міжнародними організаціями.

Найбільшими донорами для України були і залишаються США і Європейський Союз.

Також донорами є Канада, ФРН, Нідерланди, Швеція, Швейцарія, Японія, Данія, а також організації системи ООН, Світовий банк, ЄБРР, ОЕСР.

З 1996 року здійснена державна реєстрація 2830 проектів міжнародної технічної допомоги. За всі роки співпраці донорами виділено понад 8 млрд дол.

Основні напрями надання технічної допомоги: підвищення рівня ядерної і радіаційної безпеки, охорона навколишнього середовища, удосконалення регуляторної політики, поліпшення інвестиційного клімату, розвиток підприємництва і конкуренції на внутрішньому ринку, модернізація муніципальної інфраструктури і транспорту, розвиток фінансового ринку, банківського, сільськогосподарського секторів, освіти, науки, культури і туризму, а також громадянського суспільства і місцевого самоврядування, охорони здоров'я і соціального захисту населення, забезпечення верховенства права, боротьби з корупцією, підтримки ЗМІ, регіонального розвитку.