Кількість виявлених skimming-пристроїв на банкоматах у 2012 році зросла в 1,7 разу

Кількість виявлених органами МВС skimming-пристроїв (накладок на банкомати для зчитування інформації з платіжної карти) на банкоматах минулого року зросло в 1,7 разу - до 73 штук.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника управління з боротьби із кіберзлочинністю МВС України Леонід Тимченко на міжнародній конференції «Платіжний форум», організованій Нацбанком.

За його словами, при цьому тільки в першому кварталі поточного року виявлено 37 таких пристроїв.

Як повідомив представник МВС, статистика виявлення skimming-пристроїв, свідчить про зростання злочинів такого роду. «Перший пристрій в Україні було виявлено в 2007 році, у 2008 - 11 пристроїв, у 2009 - 10, у 2010 - 9, у 2011 - 43, у 2012 - 73, а тільки за перший квартал поточного року - 37 пристроїв», - сказав Леонід Тимченко.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році правоохоронними органами було встановлено 139 фактів втручання кібершахраїв у роботу систем дистанційного банківського обслуговування з метою подальшої крадіжки коштів, у результаті яких юридичні особи - клієнти банків втратили 116 млн грн, 75%, або 87 млн ​​грн, з яких органи МВС повернули власникам або заблокували за результатами проведених слідчих дій. У першому кварталі 2013 року зафіксовано 127 звернень, сума збитків становила 34,3 млн грн, з яких органами МВС заблоковано 60%, або 20,6 млн грн, кошти повернуті 40%, або 51 клієнтові.