Комітет ВР рекомендує прийняти основні напрями бюджетної політики на 2014 рік

Парламентський Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній Раді прийняти основні напрями бюджетної політики на 2014 рік, підготовлені Кабінетом Міністрів і допрацьовані народними депутатами - членами бюджетного комітету.

Про це йдеться в проекті постанови № 2769-д, розміщеному на веб-порталі Верховної Ради.

«Проект основних напрямів бюджетної політики на 2014 рік відповідає вимогам Бюджетного кодексу і заснований на прогнозних і програмних документах економічного та соціального розвитку України на 2014 рік. Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній Раді прийняти проект постанови в доопрацьованій комітетом редакції», - йдеться в супровідному документі до проекту постанови.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України в проекті бюджетної резолюції прогнозує зростання ВВП у 2014 році на рівні 3% при очікуваному зростанні ВВП у 2013 році на рівні 3,4%. Кабмін також прогнозує, що номінальний ВВП у 2014 році становитиме 1,6 трлн грн, інфляція (грудень до грудня) - 8,3%, а індекс цін виробників (грудень до грудня) - 8,6%. Рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці - 7,1-7,4%.