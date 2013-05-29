«Український страховий капітал» виплатив 790 тис. грн за космічний апарат «Січ-2», що загинув

Страхова компанія «Український страховий капітал» здійснила виплату Державному космічному агентству України в розмірі 790 тис. грн за загиблий наприкінці 2012 року космічний апарат «Січ-2», повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

За даними компанії, страховий випадок стався внаслідок нештатної роботи хімічної батареї, яка призвела до повної втрати енергозабезпечення космічного апарату і неможливості його подальшої експлуатації на орбіті.

«Космічне страхування - один із найскладніших видів страхової діяльності. Зараз компанія отримала ще більш безцінний досвід, пройшовши всі етапи врегулювання страхової події щодо супутника «Січ-2», - цитує прес-реліз голову правління страхової компанії Сергія Парфенюка.

Прес-служба також повідомила, що страхова компанія в цей час є прямим страховиком з комплексного страхування космічного проекту «Циклон-4». У рамках комплексного страхування цього проекту укладені договори страхування запуску космічного апарату на суму 20 млн дол., страхування відповідальності перед третіми особами на суму 100 млн дол., а також договору страхування транспортування і підготовки до запуску космічного апарату.

Довідка УНІАН. Приватне акціонерне товариство «Український страховий капітал» засновано в 1995 році. Компанія надає весь спектр страхових послуг для юридичних і фізичних осіб. Пріоритетним напрямком діяльності є програми майнового та особистого страхування для корпоративних клієнтів, а також з 2012 року - страхування космічних ризиків.