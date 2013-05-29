Профіцит платіжного балансу України за 4 місяці склав 2,747 млрд дол.

Профіцит платіжного балансу України в січні-квітні 2013 року становив 2,747 млрд дол., тоді як за підсумками січня-квітня минулого року дефіцит платіжного балансу становив 61 млн. дол.

Про це повідомляє Національний банк України.

Згідно з повідомленням, дефіцит поточного рахунку в січні-квітні 2013 року, порівняно з аналогічним періодом 2012 року, скоротився на 20% - до 2,428 млрд дол.

Профіцит фінансового рахунку в січні-квітні цього року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зріс на 74% - до 1,6 млрд дол.

Обсяг прямих інвестицій (сальдо) в січні-квітні 2013 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, знизився на 6,1% - до 1,649 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, профіцит платіжного балансу України, за попередніми даними, в квітні 2013 року становив 927 млн. дол., що в 1,8 разу більше профіциту в квітні минулого року (508 млн. дол.)

Дефіцит платіжного балансу України за підсумками 2012 року збільшився в 1,7 разу порівняно з 2011 роком – до 4,174 млрд дол.