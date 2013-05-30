Золото подорожчало через безробіття в Німеччині

Вартість золота збільшилася до кінця торгів середи на тлі зростання кількості безробітних у Німеччині в травні, а також погіршення прогнозів ОЕСР з економіки єврозони, свідчать дані бірж, повідомляє РІА Новини.

Серпневий ф'ючерс на золото на нью-йоркській біржі Comex зріс у ціні на 12,10 долара, або 0,9%, склавши 1391,80 долара за тройську унцію.

Рівень безробіття в Німеччині в травні склав 6,9%, залишившись незмінним у порівнянні з рівнем квітня, проте кількість безробітних зросла на 21 тисячу, в той час як передбачалося зростання лише на п'ять тисяч.

Інвестори також звернули увагу на новини від Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). За її травневими прогнозами, обсяг реального ВВП країн єврозони скоротиться в поточному році на 0,6%, а в наступному році зросте на 1,1%. У попередньому, листопадовому прогнозі ОЕСР очікувала зниження цього року лише на 0,1%, а в наступному - зростання на 1,3%.

Крім того, організація прогнозує зростання безробіття в єврозоні до 12,1% в поточному році і 12,3% в 2014 році з 11,2% минулого року. Колишній прогноз на 2013 і 2014 роки становив 11,9% і 12% відповідно.