Організація економічного співробітництва та розвитку знизила прогноз зростання світового ВВП

Американські фондові індекси завершили торги середи, 29 травня, зниженням у межах 0,61-0,71% на тлі слабкіших, ніж передбачалося раніше, прогнозів щодо світового ВВП і розвитку економіки окремих країн, свідчать дані бірж.

Американські фондові індекси завершили торги середи, 29 травня, зниженням у межах 0,61-0,71% на тлі слабкіших, ніж передбачалося раніше, прогнозів щодо світового ВВП і розвитку економіки окремих країн, свідчать дані бірж, повідомляє РІА Новини.

Промисловий індекс Dow Jones знизився на 0,69% і становив 15303,61 пункта, індекс широкого ринку S&P 500 зменшився на 0,71% - до 1650,98 пункта. Високотехнологічний NASDAQ втратив 0,61% і становив 3474,28 пункта.

У своєму травневому економічному прогнозі Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) погіршила прогноз щодо ВВП США в поточному році. Тепер очікується, що найбільша економіка світу за підсумками 2013 року зросте на 1,9%, хоча раніше прогнозувалося зростання на 2%. Світовий ВВП, за оцінками ОЕСР, збільшиться в 2013 році на 3,1% проти попередньої оцінки в 3,4%.

Крім того, були переглянуті оцінки з розвитку економіки єврозони. Обсяг реального ВВП країн регіону скоротиться в поточному році на 0,6%, а наступного року зросте на 1,1%. У попередньому (листопадовому) прогнозі ОЕСР очікувала скорочення в 2013 році лише на 0,1%, а наступного - зростання на 1,3%.