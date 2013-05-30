На відкритті міжбанку гривня зміцнилася до долара

У четвер, 30 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США зросли до 8,1410/8,1470 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро знизилися до 10,5525/10,5615 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні залишилися на рівні 0,2579/0,2583 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,2961/1,2963 (середа - 1,2862/1,2864).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 29 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США трохи змінилися - 8,1500/8,1550 грн/дол., на 12:00 - зросли до 8,1480/8,1520 грн/дол., на час закриття торгів — до 8,1440/8,1480 грн/дол.

На відкритті торгів котирування гривні щодо євро зросли до 10,4775/10,4855 грн/євро, на 12:00 - знизилися до 10,4980/10,5095 грн/євро, на час закриття — до 10,5385/10,5500 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні також зросли - до 0,2584/0,2588 грн/рубль, на 12:00 - до 0,2580/0,2584 грн/рубль, на час закриття — до 0,2579/0,2583 грн/рубль.