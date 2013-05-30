Moody's підтвердило негативний прогноз для банківської системи України

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підтвердило прогноз для банківської системи України на негативному рівні, незмінному з жовтня 2003 року.

Про це агентство повідомляє у звіті, опублікованому на офіційному сайті.

"Прогноз відображає очікування рейтингового агентства, що українські банки продовжать працювати в складному економічному середовищі, внаслідок чого якість їх активів залишиться дуже низькою. Прогноз також відображає очікування Moody's щодо низької рентабельності та жорстких умов фінансування в 2013 році», - йдеться в звіті.