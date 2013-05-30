Продажем ГТС уряд хоче підтримати стабільність гривні - експерти

Продаж частини української газотранспортної системи (ГТС) Росії є найпростішим вирішенням основного завдання – збереження стабільності української валюти для підтримки рейтингу Президента України Віктора Януковича перед виборами 2015 року. Про це йдеться в аналітичному звіті інвестиційної компанії Concorde Capital, який має у своєму розпорядженні УНІАН.

Як наголошується у звіті, балансування дефіциту рахунку поточних операцій за стабільної гривні є досить ризиковим завданням з урахуванням того, що покриття дефіциту за рахунок зовнішніх запозичень може ускладнитися у будь-який момент. "Відкладені переговори з МВФ вказують на небажання проводити превентивну девальвацію і підвищувати тарифи на газ для населення. Водночас розраховувати на необмежений попит на українські євробонди як джерело балансування валютного ринку виглядає самовпевнено. На цьому фоні ми дійшли висновку, що керівництво країни на певному етапі опиниться перед нелегким вибором – приймати умови МВФ або йти на поступки перед Росією", - наголошується в звіті.

"Очевидно, що традиційно високі валютні ризики другого півріччя лякають керівництво країни. Мабуть, тому було ухвалено рішення провести підготовчу роботу для потенційних переговорів з Росією. Ми поки не схильні говорити про те, що «трубу» вже продали, проте для того, щоб мати можливість оперативно ухвалювати рішення у разі такої необхідності, Кабміну критично зняти мораторій на продаж", - вважають у Concorde Capital.

Як відзначили у компанії, поки передчасно говорити про умови продажу ГТС. "Проте з урахуванням валютних проблем, що склалися в Україні, і президентських виборів, що наближаються, ми чекаємо, що основний акцент в переговорах буде зроблено на валютній виручці від операції", - наголошується в звіті. За оцінками експертів Concorde Capital, Україна зможе виручити 7-9 млрд дол. від продажу 50% «труби», і цього буде достатньо для підтримки валютної стабільності до 2015 року. "Очевидно, що за такого розвитку подій Віктор Янукович має високі шанси зберегти президентський пост до 2020 року", - повідомили у Concorde Capital.

Як повідомляв УНІАН, згідно із законопроектом №2937 від 26 квітня 2013 року, пропонується внести відповідні зміни до низки законів України, зокрема про трубопровідний транспорт, і дозволити приватизацію «Нафтогазу України» і його дочірніх структур. Крім того, пропонується дозволити оренду об'єктів магістрального трубопровідного транспорту.

У березні компанія «Бейкер Тіллі Україна АЧ» (Київ) стала переможцем конкурсу щодо оцінки вартості активів української газотранспортної системи (ГТС).

Компанія провела оцінку ГТС, включаючи підземні сховища газу і об'єкти інфраструктури, проте її результати поки не оприлюднені.

До того ж у ЗМІ з'явилася інформація, що українську ГТС оцінили у 26-29 млрд дол.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км., зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км. і газопроводів-відведень – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.