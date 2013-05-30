Moody's підтвердило негативний прогноз для банківської системи України

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підтвердило прогноз для банківської системи України на негативному рівні, незмінному з жовтня 2003 року.

Про це агентство повідомляє у звіті, опублікованому на офіційному сайті.

"Прогноз відображає очікування рейтингового агентства, що українські банки продовжать працювати в складному економічному середовищі, внаслідок чого якість їх активів залишиться дуже низькою. Прогноз також відображає очікування Moody's щодо низької рентабельності та жорстких умов фінансування в 2013 році», - йдеться в звіті.

Як вважають експерти агентства, протягом найближчих 12-18 місяців операційне середовище для українських банків залишатиметься негативним. Це обумовлено низькими очікуваннями щодо зростання економіки з урахуванням зростання ВВП у 2012 році всього на 0,2% за рахунок зниження зовнішнього попиту на ключові експортні товари України, зокрема на метал.

Враховуючи це, агентство прогнозує, що якість активів українських банків залишатиметься низьким і проблемна заборгованість за кредитами в 2013 році залишатиметься на рівні 2012 року, близько 35% всіх кредитів, під впливом низьких цін на експорт та нерухомість. За оцінками експертів агентства, резерви під втрати за кредитами покривають тільки близько 40% всієї проблемної заборгованості (включаючи реструктуризовану) на кінець 2012 року, що недостатньо для покриття можливих втрат за кредитами.

«Банки будуть здебільшого прибутковими в 2013 році, але їх надходження знижуватимуться за рахунок резервування за кредитами, зниження маржі і обмежених можливостей щодо зниження собівартості процесів. Чиста процентна маржа знизилася до 4,5% у 2012 р. з 5,3% у 2011 році, і Moody's очікує продовження негативного тренду в 2013-му», - йдеться у звіті.

Також агентство зазначає, що рівень довіри вкладників був нестійким у минулому. Незважаючи на постійне зростання депозитів за останні роки, у 2012 році це зростання сповільнилося, і Moody's очікує продовження такого тренду в 2013-му. «Підвищення ризиків, пов'язаних з поточними рахунками, і невизначеність щодо стабільності національної валюти будуть негативно впливати на довіру вкладників. До того ж негативна економічна середа і зниження доступу до кредитів можуть змусити компанії забрати свої кошти з банків», - повідомляється у звіті агентства.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило рейтинг державних облігацій України до B3 з B2, прогноз негативний. Рейтинг був знижений через перегляд у бік зниження інституційної стійкості України, через нестачу зовнішньої ліквідності, що спричинило збільшення валютних ризиків, а також через погіршення економічного прогнозу по Україні.