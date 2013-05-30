Міндоходів обговорить інвестиційний клімат з користувачами Facebook

Міністерство доходів і зборів має намір обговорити інвестиційний клімат з користувачами соціальної мережі Facebook, де відкрита спеціальна сторінка в рамках дискусії Doing Business in Ukraine, приуроченої до проведення міжнародної бізнес-конференції «ABC: Ukraine&Partners-2013».

Про це повідомила УНІАН прес-служба Міндоходів, уточнивши, що міжнародна конференція відбудеться 13 червня 2013 року в Києві.

«Метою заходу є подальший розвиток діалогу між владою і бізнесом, об'єднання зусиль для пошуку шляхів взаємоприйнятного співробітництва та подолання шляхів негативного впливу глобальної економічної кризи», - сказано в повідомленні прес-служби.

Згідно з повідомленням, під час дискусії Doing Business in Ukraine, з якої почнеться конференція, міністр доходів і зборів Олександр Клименко разом із топ-менеджерами провідних українських та іноземних компаній, керівниками бізнес-асоціацій обговорять шляхи підвищення інвестиційної привабливості України.

«Проводячи дискусію, ми прагнемо почути від інвесторів очікування щодо дій уряду в напрямку поліпшення інвестиційного клімату. Разом з усіма учасниками ми розраховуємо спільними зусиллями визначити кроки в податковій і митній сферах, які дозволять підвищити привабливість України як конкурентоспроможного майданчика для залучення інвестицій. Я розраховую на професійний, відкритий і, головне, продуктивний діалог. Для нас важливо почути очікування і думки інвесторів, навіть якщо вони не завжди збігаються з позицією уряду», - процитувала Клименко його прес-служба.

Разом із вітчизняними бізнесменами в дискусії візьмуть участь спеціально запрошені міжнародні експерти та бізнесмени - практики з Польщі, Ізраїлю, Туреччини.

«Серед запрошених - Яцек Пєхота, президент Польсько-української торгової палати;

Ейтан Вертхаймер, засновник Iscar - Stef Wertheimer & family, провідної ізраїльської компанії, що спеціалізується на випуску устаткування; Хюсню М.Озєгіном - відомий турецький мільярдер та інвестор, власник найбільшої інвестиційної компанії Туреччини Fiba Holding», - сказано в повідомленні.

Модератором «Doing Business in Ukraine» виступить Ендрю Кузич, директор з розвитку бізнесу PwC Україна.

Користувачі мережі Facebook можуть вже зараз поставити учасникам запитання для обговорення, а також висловити своє бачення предмета дискусії за посиланням:

http://www.facebook.com/DoingBusinessInUkraine?fref=ts

Як повідомляв УНІАН, у квітні Міністерство доходів і зборів України затвердило план дій для підвищення показників країни в рейтингах Світового банку за легкістю ведення бізнесу Doing business і зручності сплати податків Paying Taxes.

Зокрема, поліпшити умови ведення бізнесу пропонується за рахунок спрощення процедур відкриття власного бізнесу та реєстрації платника податків, коли звертатися до податкових органів не буде потрібно, а всі необхідні відомості будуть надавати державні реєстратори.

Україна в рейтингу Світового банку Paying Taxes-2013 піднялася відразу на 18 пунктів - зі 183-го до 165-го. У загальному рейтингу Doing Business-2013 Україна піднялася на 15 позицій - з 152-ї до 137-ї.

У січні 2013 року Президент України Віктор Янукович заявив про те, що в 2013-му році Україна має увійти у першу сотню рейтингу Світового банку (СБ) за сприятливими умовами ведення бізнесу.