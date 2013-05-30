Міндоходів спростовує інформацію про введення нових податків на перекази заробітчан

Міністерство доходів і зборів України спростувало поширену низкою ЗМІ інформацію про введення або плани введення нових податків на грошові перекази працюючих за кордоном громадян України, повідомила прес-служба відомства.

Як повідомили агентству УНІАН у Міністерстві доходів і зборів, норма оподаткування іноземних доходів та переказів існує вже понад десять років. При отриманні закордонних грошей громадянин України повинен включити отриманий дохід у річну декларацію і заплатити з нього податок у розмірі 17%, якщо він перевищує десятикратний розмір мінімальної зарплати (11,5 тис. грн) або 15% з менших сум.

Якщо ж в Україну пересилається зарплата, з якої вже сплачено податки, до заповненої декларації треба просто пред'явити підтверджуючий документ і оподатковувана база на цю суму знизиться.

Керівник прес-служби Міндоходів і зборів Андрій Соколов також назвав такою, що «не відповідає дійсності», інформацію про збільшення кількості перевірок громадян, які декларують іноземні доходи.

«Ми навпаки намагаємося спростити процедури оподаткування як для бізнесу, так і для громадян. Впроваджувати будь-які нові інструменти відстеження закордонних доходів, зокрема і через банки, яким-небудь чином посилювати контроль за сплатою податку із зарубіжних переказів фізосіб ми не маємо наміру», - сказав Соколов.