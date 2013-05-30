Девальвація гривні до кінця року може сягнути 10-15% - Moody's

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service прогнозує девальвацію гривні на рівні 10-15% за підсумками 2013 року. Про це сказано в прогнозі рейтингового агентства, опублікованому на корпоративному сайті.

«Прогноз відображає наші очікування того, що українські банки продовжуватимуть працювати в складних економічних умовах, в результаті чого якість активів і прибутковість залишиться дуже слабкою. При цьому наш прогноз враховує ослаблення курсу національної валюти в 2013 році на 10-15% », - йдеться в повідомленні Moody's.

В агентстві також очікують, що зростання ВВП України за підсумками року виявиться також незначним. «Ми також визнаємо тенденцію до зростання дефіциту рахунку поточних операцій і швидкого виснаження валютних резервів», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Moody's Investors Service підтвердило прогноз для банківської системи України на негативному рівні, незмінному з жовтня 2003 року. Прогноз відображає очікування рейтингового агентства, що українські банки продовжать працювати в складному економічному середовищі, в результаті чого якість їх активів залишиться дуже низькою. Прогноз також відображає очікування Moody's щодо низької рентабельності і жорстких умов фінансування в 2013 році.