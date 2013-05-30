Меморандум між Україною та Митним союзом оприлюднять після його підписання

Меморандум про надання Україні статусу спостерігача в Євразійській економічній комісії, яка є виконавчим органом Митного союзу, передбачається оприлюднити після його підписання.

Про це в коментарі УНІАН повідомив прес-секретар прем'єр-міністра України Миколи Азарова Віталій Лук‘яненко.

“Передбачається, що меморандум буде оприлюднено після підписання”, - сказав Лук‘яненко.

Він зазначив, що меморандум є багатостороннім документом і не може бути оприлюднений за рішенням однієї зі сторін.

Також Лук‘яненко підкреслив, що українська сторона не має причин не оприлюднювати документ після його підписання.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня в Астані після зустрічі з президентами Росії, Білорусі та Казахстану Президент України Янукович заявив, що меморандум про надання Україні статусу спостерігача в Євразійській економічній комісії, яка є виконавчим органом Митного союзу, буде підписано в Мінську завтра, 31 травня.

Євразійський економічний союз планує почати свою роботу з 1 січня 2015 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Радник Януковича: Україні нема чого робити в Митному союзі на існуючих там умовах

Україна не може одночасно бути членом ЄС і Митного союзу - Томбінський