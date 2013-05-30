Україна не може одночасно бути членом ЄС і Митного союзу - Томбінський

Україна не може одночасно бути членом Європейського Союзу та Митного союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський під час виступу на Другому національному експертному форумі «Україна - 2013. Порядок денний», організованому Інститутом Горшеніна.

За словами посла ЄС, наразі є дуже обмеженою інформація щодо умов, на яких Україна співпрацюватиме з Митним союзом.

Як сказав Томбінський, в українському уряді переконують, що планується підписання меморандуму, яким буде передбачено статус України як спостерігача. Він висловив сподівання, що цей статус не накладатиме жодних зобов’язань на Україну перед Митним союзом.

Водночас Томбінський додав: “Але ми побачимо, як буде розвиватися ситуація”.

У свою чергу віце-президент Європарламенту Яцек Протасевич зауважив, що сьогодні складається дивна ситуація, коли немає достатньої інформації щодо рамок співпраці між Україною та Митним союзом.

За словами Протасевича, принципи співпраці з ЄС спираються на прозорість, інформованість, а документи, що підписуються, є загальнодоступними, з ними можна ознайомитись.

Водночас віце-президент Європарламенту сказав, що сьогодні не є зрозумілим, які документи будуть підписуватися з Митним союзом, і на яких умовах Україна співпрацюватиме з цією структурою.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України 22 травня схвалив меморандум про надання Україні статусу спостерігача в Митному союзі. На думку прем'єр-міністра Миколи Азарова, статус спостерігача дозволить Україні ефективно відстоювати свої інтереси в Митному союзі.

Меморандум про надання Україні статусу спостерігача в Євразійській економічній комісії, яка є виконавчим органом Митного союзу, підпишуть у Мінську 31 травня. Про це повідомив Президент України Віктор Янукович журналістам 29 травня після зустрічі з президентами Росії, Білорусі та Казахстану, яка проходила в Астані.