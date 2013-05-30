Операції з платіжними картками в 2012 році перевищили 50% ВВП

Обсяги операцій з платіжними картками в 2012 році становили понад 50% ВВП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила директор генерального департаменту інформаційних технологій і платіжних систем Національного банку України (НБУ) Наталія Синявська під час міжнародної конференції «Платіжний форум», організованої НБУ.

«Обсяги платежів через систему електронних платежів Національного банку України в 2012 році перевищили ВВП більш ніж у 8 разів, а операції з платіжними картками становили більше 50% ВВП», - сказала Синявська.

Вона також повідомила, що платіжний ринок України на сьогодні представлений системою міжбанківських розрахунків НБУ (СЕП), національною системою платіжних карт (НСМЕП), шістьма картковими платіжними системами і численними системами грошових переказів і внутрішньобанківськими платіжними системами.

Як повідомляв УНІАН, НБУ погодив правила систем електронних грошей «Максі» (емітент - «Альфа-Банк») і «MoneXy» (емітент - «Фідобанк»), а також видав ліцензію платіжній системі «ГлобалМані». До переліку банків-емітентів електронних грошей в Національній системі масових електронних платежів (НСМЕП) увійшли банки «Імексбанк», «Оксі Банк», «Львів», «Фолькс-Банк», «ЧБРР», «Полікомбанк», «Меркурій», «Демарк», «Хрещатик», «Експрес-Банк», «Кредит Вест Банк», «КІБ», «МІБ». Також до переліку за системою Visa International увійшли банки «Південний», «Кредитпромбанк», «Астра Банк», за системою «ГлобалМані» - «Ощадбанк».

До переліку міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами, документи яких відповідають вимогам Положення НБУ про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, увійшли системи «Юністрім», Visa International, Contact, Western Union, MoneyGram, Migom, «Юніон Кард», «Анелік», «Золота Корона», «Швидка пошта», Interexpress, VIGO, American Express, «Золота Корона - Грошові Перекази», Xpress Money, Coinstar Money Transfer, MasterCard International, «Міжнародні грошові перекази «Лідер», BLIZKO, Money Exchange, «Алюр», Flashcheque, Faster, Caspian Money Transfer, RIA Financial Services, Meest, «Бліц», IntelExpress, «Хазрі».