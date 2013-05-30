Нацбанк пропонує обмежити операції з електронними грошима до 25 тис. грн на місяць

Національний банк України (НБУ) пропонує обмежити загальну суму електронних грошей за операціями протягом місяця до 25 тис. грн.

Про це йдеться в проекті змін до положення про електронні гроші в Україні, оприлюдненому на офіційному сайті регулятора для громадського обговорення.

«Загальна сума електронних грошей, на яку здійснюються операції протягом місяця, не повинна перевищувати 25 000 гривень, за винятком, коли сума у ​​8 000 або більше погашається протягом того ж місяця на вимогу користувача", - сказано в проекті.

Також у цьому проекті НБУ пропонує встановити перелік банківських послуг з електронними грошима для клієнтів, уточнити вимоги до агентів емітентів електронних грошей, зобов'язати емітентів погоджувати правила випуску електронних грошей до початку такого випуску з НБУ та надавати НБУ інформацію про своїх агентів для ведення реєстру.

Як повідомляється, проект розроблено з метою приведення нормативних документів НБУ у відповідність до норм чинного законодавства, і його громадське обговорення триватиме до 1 липня цього року.

Як повідомляв УНІАН, обсяги платежів через систему електронних платежів Національного банку України в 2012 році перевищили ВВП більш ніж у 8 разів, а операції з платіжними картками становили понад 50% ВВП. Платіжний ринок України на сьогодні представлений системою міжбанківських розрахунків НБУ (СЕП), національною системою платіжних карт (НСМЕП), шістьма картковими платіжними системами і численними системами грошових переказів і внутрішньобанківськими платіжними системами.

У травні-червні цього року Національний банк України має намір затвердити проект постанови про обмеження готівкових розрахунків, який передбачає розширення кола осіб, розрахунки між якими не можуть здійснюватися в готівковій формі, а також обмеження граничної суми проведення розрахунків у готівковій формі між фізичними особами до 150 тис. грн.