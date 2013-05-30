Гривня на закритті міжбанку в четвер зміцнилася щодо долара

У четвер, 30 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США зросли до 8,1410/8,1470 грн/дол., на 12:00 звузився спред - 8,1415/8,1450 грн/дол., на момент закриття торгів котирування знову зросли - до 8,1375/8,1415 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро знизилися до 10,5525/10,5615 грн/євро, на 12:00 - змінилися незначною мірою, до 10,5515/10,5620 грн/євро, на момент закриття торгів котирування зросли - до 10,5360/10,5470 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні залишилися на рівні 0,2579/0,2583 грн/рубль, на 12:00 - зросли до 0,2576/0,2580 грн/рубль, на момент закриття - до 0,2575/0,2579 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,6380 (+0.1080).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2935/1,3005.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 29 травня, на момент закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США встановилися на рівні 8,1440/8,1480 грн/дол., щодо євро - на рівні 10,5385/10,5500 грн/євро, щодо російського рубля - 0,2579/0,2583 грн/рубль.