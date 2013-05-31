Азаров сьогодні відвідає Білорусь для участі у засіданні Ради глав урядів СНД

Прем'єр-міністр України Микола Азаров сьогодні здійснить робочий візит до Республіки Білорусь, де візьме участь у засіданні Ради глав урядів держав - учасниць СНД, повідомляє Урядовий портал.

Як повідомляв УНІАН, очікується, що під час візиту прем'єр-міністр України і голова Євразійської економічної комісії (ЄЕК) Віктор Христенко підпишуть Меморандум про поглиблення взаємодії між Україною і ЄЕК, яким передбачається надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і отримати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 р.

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