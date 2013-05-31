До тексту Меморандуму між Україною та ЄЕК можуть внести зміни

До тексту Меморандуму про поглиблення взаємодії між Україною і Євразійською економічною комісією (ЄЕК), яким передбачається надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і одержати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 року, під час переговорів про його підписання можуть бути внесені зміни, що не мають принципового характеру.

Про це йдеться в рішенні Вищої Євразійської економічної ради, прийнятому 29 травня членами ради - президентами країн-членів Митної ради: Росії, Білорусі і Казахстану.

У документі, копія якого розміщена на сайті уряду України, зокрема сказано: "Доручити Євразійській економічній комісії в особі голови Колегії Євразійської економічної комісії Христенко В.Б. підписати зазначений Меморандум, дозволивши під час переговорів про його підписання вносити до проекту, що додається, зміни, які не мають принципового характеру".

Як повідомляв УНІАН, Меморандум про поглиблення взаємодії між Україною та ЄЕК планують підписати в Мінську 31 травня прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії Віктор Христенко.