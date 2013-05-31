Мінфін виплатив 88 млн дол. купонного доходу з євробондів 2012 року

Міністерство фінансів України виплатило 87,750 млн дол. купонного доходу з облігацій зовнішньої державної позики, випущених у листопаді 2012 року, повідомляє міністерство на офіційному сайті.

Як йдеться в повідомленні, в листопаді 2012 року Україна випустила облігації зовнішньої державної позики на загальну суму 1,25 млрд дол. США з погашенням у 2022 році та здійснила дорозміщення цих облігацій у лютому 2013 року на загальну суму 1 млрд дол. США. Запозичення ресурсів проводилося за ставкою 7,8% річних.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за квітень 2013 року зросла на 2,7% - до 69,235 млрд дол. З початку року сума державного і гарантованого державою боргу України зросла на 7,4%. У гривневому еквіваленті борг у квітні зріс також на 2,7%, або на 14,541 млрд грн - до 553,393 млрд грн. Зовнішній борг уряду (прямий і гарантований) у квітні цього року зріс на 3,3% - до 39,163 млрд дол., внутрішній (прямий і гарантований) - зріс на 1,9%, до 30,072 млрд дол.

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», граничний рівень державного боргу на 31 грудня 2013 року становить 483 млрд грн (30-31% ВВП).