На відкритті міжбанку гривня знизилася до долара

У п'ятницю, 31 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США знизилися до 8,1400/8,1460 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро знизилися до 10,6070/10,6165 грн/євро, щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні збільшилися до 0,2556/0,2560 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар збільшилися – 1,3031/1,3033 (четвер — 1,2961/1,2963).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 30 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США збільшилися до 8,1410/8,1470 грн/дол., на 12:00 звузився спред - 8,1415/8,1450 грн/дол., на час закриття торгів котирування знову збільшилися - до 8,1375/8,1415 грн/дол.

На відкритті торгів котирування гривні щодо євро знизилися до 10,5525/10,5615 грн/євро, на 12:00 - змінилися несуттєво, до 10,5515/10,5620 грн/євро, на час закриття торгів котирування збільшилися - до 10,5360/10,5470 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні залишилися на рівні 0,2579/0,2583 грн/рубль, на 12:00 - збільшилися до 0,2576/0,2580 грн/рубль, на час закриття - до 0,2575/0,2579 грн/рубль.