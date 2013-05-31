Рибак прогнозує, що 7 червня уряд відзвітує про виконання бюджету-2012

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак прогнозує, що у п’ятницю, 7 червня, ВР заслухає інформацію уряду щодо виконання державного бюджету 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Рибак сказав під час візиту на ПАТ “Чернігівський автозавод” у місті Чернігів.

“І на базі цього ми затвердимо принципи формування бюджету на 2014 рік”, - сказав Рибак.

Він додав, що уряд попрацює над цим питанням у червні та липні, а у вересні ВР поетапно розглядатиме цей бюджет, щоб у листопаді, може, на початку грудня, ми вже сформували бюджет”, - сказав спікер.

Крім того, він додав, що 12 червня в Криму зберуться близько 500 мерів і Рибак разом із міністрами та заступниками міністрів також відвідає цей захід, щоб розглянути питання щодо органів місцевого самоврядування.

“Треба фінанси ні в Києві, ні в центрі концентрувати, а передавати органам місцевого самоврядування”, - додав Рибак.