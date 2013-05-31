Фінансування Пенсійного фонду з держбюджету зросло на 41%

Обсяг фінансування Пенсійного фонду України з державного бюджету у січні-травні 2013 року зріс на 10 млрд грн - до 34,6 млрд грн, що на 40,6% більше порівняно з січнем-травнем минулого року. Про це йдеться у повідомленні Державної казначейської служби України, розміщеному на відомчому сайті з посиланням на очільника служби Сергія Харченка.

«Витрати Пенсійного фонду з державного бюджету на січень-травень передбачені в сумі 34,680 млрд грн, що на 10, 012 млрд грн (або на 40,6%) більше, ніж за січень–травень минулого року. Витрати спрямовані в повному обсязі планових призначень», - цитує служба голову Держказначейства.

Як повідомляв УНІАН, Пенсійний фонд України завершив фінансування виплат травневих пенсій загальним обсягом понад 20,6 млрд грн, забезпечивши виплату пенсій і грошової допомоги в повному обсязі в усіх регіонах України. Обсяг пенсійних виплат у першому кварталі 2013 року становив 62,1 млрд грн, що на 8,6 млрд грн (13,8%) більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.