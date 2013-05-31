Депутати пропонують відтермінувати штрафи за відсутність нових касових апаратів

Народні депутати від всіх представлених у Верховній Раді України фракцій пропонують парламенту відтермінувати до 1 липня 2014 року настання відповідальності у вигляді штрафних санкцій за відсутність нових або переобладнаних касових апаратів, оснащених функцією здійснення безготівкових платежів.

Про це йдеться в проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ухваленням Податкового кодексу України» щодо відстрочення настання відповідальності за неподання електронної звітності» №2087а-1 від 30 травня, опублікованому на веб-порталі Верховної Ради

На думку авторів законопроекту (Олександри Кужель («Батьківщина»), Оксани Продан («УДАР»), Олександра Мирного («Свобода»), Сергія Баландіна («КПУ»), Владислава Лук’янова і Сергія Тігіпка (обидва «Партія регіонів»), відтермінування - вимушене і пояснюється тим, що держава не виготовила необхідної кількості реєстраторів розрахункових операцій (РРО), якими необхідно оснащувати касові апарати. «Станом на 22 травня в Україні підключено близько 30 тис. РРО, що становить 12% необхідної кількості», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року в Україні набули чинності законодавчі норми про дистанційний моніторинг касових операцій, який передбачає впровадження системи електронної касової звітності.

10 січня Кабінет Міністрів України поставив вимогу обладнати касові апарати модулями безпеки, розробленими Національним банком, для попередження спотворення або знищення даних про проведені розрахункові операції. Відповідні зміни Кабмін затвердив постановою №6 від 9 січня 2013 р.

Орієнтовна вартість спеціального модуля безпеки для збереження даних розрахункових операцій касових апаратів, що централізовано підключаються до системи електронної касової звітності, становитиме 80 грн, а реалізацією цих модулів займається їх розробник – Національний банк України.

У податкових органах на обліку перебувають 152 тисячі суб'єктів господарювання, що зареєстрували 280 тисяч реєстраторів розрахункових операцій.