Мінфін у червні планує провести чотири аукціони з продажу ОВДП

Міністерство фінансів України в червні планує провести чотири аукціони з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться в графіку розміщення ОВДП на червень, обнародуваному на сайті Мінфіну.

Згідно із графіком, аукціони планується провести 4, 11, 18 і 25 червня.

На аукціоні 4 червня інвесторам будуть запропоновані стандартні ОВДП терміном обігу 6 місяців, 5 і 7 років, а також 2- і 3-річні держоблігації, номіновані в іноземній валюті.

На решті аукціонів інвесторам будуть запропоновані стандартні ОВДП, зокрема 11 і 18 червня — з терміном обігу 6 і 12 місяців, 5 і 7 років, а 25 червня — з терміном обігу 6 місяців, 5 і 7 років.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2013 року, як і в квітні, Мінфін провів чотири аукціони з продажу ОВДП - 7, 14, 21 і 28 травня, а також позаплановий аукціон 30 травня. У результаті цих аукціонів Мінфін залучив до держбюджету 3,248 млрд грн і 607,173 млн. дол.

Станом на 31 травня 2013 року обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 222,097 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 126,869 млрд грн, у власності банків - 81,970 млрд грн, нерезидентів - 5,046 млрд грн.

У 2012 році Міністерство фінансів України в результаті проведення аукціонів з продажу ОВДП залучило до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.