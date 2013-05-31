Міндоходів і Міносвіти розробляють курс основ податкових знань для школярів

Міністерство доходів і зборів України спільно з Міністерством освіти і науки розробляють повноцінний курс основ податкових знань для учнів 9-11 класів, який поступово вводитиметься в навчальний план загальноосвітніх шкіл. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міндоходів.

У міністерстві також повідомили, що пілотний спецкурс почнуть читати українським старшокласникам вже з 1 вересня 2013 року.

Як очікується, в рамках навчання школярі зможуть вивчити основи податкової грамотності, свої права і обов'язки як платників податків, а також зрозуміти необхідність сплати податків для стабільного розвитку суспільства в цілому.

«Першим з друку вийде підручник для 9-х класів. Навчальна програма буде розбита на чотири розділи – з історії податкової справи, з напрямів сучасної податкової політики і функціонування податкової системи, а також про права і обов'язки платників податків», - пояснили в Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, міністр доходів і зборів Олександр Клименко раніше заявляв, що 2013 рік стане роком якісних змін у роботі податкових і митних органів, а також переходу від фіскальної функції до сервісної. Крім того, Міндоходів приділяє значну увагу роз'яснювальній роботі – за допомогою надання консультаційних послуг у Центрах з роботи із платниками податків і через сервіс «Пульс».

24 грудня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав указ про створення Міністерства доходів і зборів України на базі Державної податкової і Державної митної служби. 18 березня 2013 року Президент підписав положення про міністерство, поклавши на нього обов'язок з адміністрування податків і зборів, включаючи єдиний соціальний внесок, а також підпорядкувавши Міндоходів податкову міліцію.