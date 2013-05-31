Україна інформувала ЄС про намір стати спостерігачем в Євразійському економічному союзі

Україна інформувала Європейський Союз про свої наміри стати спостерігачем у Євразійському економічному союзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав радник Президента України - Уповноважений України з питань зовнішньополітичних та інтеграційних процесів Костянтин Єлісєєв сьогодні у коментарі журналістам.

“Протягом останніх днів у нас відбулись інтенсивні контакти з керівництвом Європейської комісії, з керівництвом Європейського парламенту, з нашими міжнародними партнерами з метою пояснення суті і характеру тих домовленостей, які ми підписали і підпишемо сьогодні”, - сказав Єлісєєв.

Єлісєєв не виключив, що Україна з європейськими структурами може започаткувати механізм експертних консультацій щодо подальших рамок і форматів співпраці з державами-членами Митного союзу, а в майбутньому з Євразійським економічним союзом.

Водночас він заперечив, що Україна могла піти на домовленості з країнами Митного союзу, щоб шантажувати ЄС щодо підписання Угоди про асоціацію.

“Це абсолютно виключено. Нашу політику ми жодним чином не протиставляємо з євразійськими інтеграційними утвореннями”, - сказав він, додавши, що у України є чітко визначений пріоритет - це інтеграція до Європи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 травня, прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії (ЄЕК) Віктор Христенко підписали меморандум про поглиблення взаємодії між ЄЕК і Україною.

Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і одержати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 року.

Довідка УНІАН. Євразійська економічна комісія створена рішенням Президентів Російської Федерації, Республіки Білорусь і Республіки Казахстан наприкінці 2011 року як єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору (на сьогодні до складу входять Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан з можливістю приєднання інших країн). Має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована якомусь з урядів трьох країн. Рішення ЄЕК обов'язкові для виконання на території трьох країн.

З 1 січня 2012 року на теренах Росії, Білорусі і Казахстану запрацювала нова інтеграційна структура - Єдиний економічний простір (ЄЕП). ЄЕП має стати важливою віхою на шляху до створення іншого більшого інтеграційного об'єднання - Євразійського економічного союзу. Євразійський економічний союз планує розпочати свою роботу з 1 січня 2015 року.