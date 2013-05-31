Працівники Міндоходів в рамках операції «Держкордон-2013» затримали велику партію підроблених акцизних марок

Працівники Міністерства доходів і зборів у рамках операції «Держкордон-2013» затримали 6 млн марок акцизного податку та 3 млн марок невстановленого зразка, що потрапили на територію України з Туреччини. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

Водій, що перевозив вантаж, відмовився назвати його походження і заявив, що не знав про те, що везе.

Наразі ведеться досудове розслідування за ознаками кримінального злочину за ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї».

Як повідомляв УНІАН, спецоперація «Держкордон - 2013» проводиться на виконання розпорядження міністра доходів і зборів України Олександра Клименка і спрямована на посилення заходів з протидії корупції та службовим правопорушенням, порушенням митних правил і можливому заниженню митної вартості товарів. Спецоперація проводиться з 14 лютого, спеціальні робочі групи перевіряють правильність митного оформлення товарів у зонах діяльності Львівської, Ягодинської, Чопської та Південної митниць.

Станом на середину квітня, в рамках проведення операції «Держкордон - 2013» Міндоходів залучило до бюджету 68,9 млн грн.

На початку лютого Міндоходів запропонувало ввести акцизні марки нового зразка з трирівневим захистом від підробки, вартість яких порівняно з марками старого зразка буде вища в 2,6 разу. Нові акцизні марки будуть введені імовірно з 1 серпня 2013 року.