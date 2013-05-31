Представник України в ЄЕК працюватиме в Митному союзі на постійній основі

Мінськ. Представник України в Євразійській економічній комісії працюватиме з органами Митного союзу на постійній основі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив на спільному брифінгу з головою ЄЕК Віктором Христенком після підписання меморандуму про поглиблення взаємодії між ЄЕК і Україною.

“Ми будуватимемо свою роботу на постійній основі, і наше представництво працюватиме на постійній основі з органами Митного союзу”, - сказав Азаров.

Він підкреслив, що меморандум дає Україні можливість налагодити тіснішу співпрацю з країнами Митного союзу.

На сьогодні, відзначив Азаров, уряд України вивчає договірно-правову базу, на основі якої працює Митний союз. “У секторальному плані, по інших напрямках ми дивимося, до яких угод Україна може приєднатися без зміни текстів цих угод”, - сказав прем'єр.

Він висловив сподівання, що подальша співпраця України і країн Митного союзу буде ефективною і, перш за все, корисною народам України і країн Митного союзу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 травня, у Мінську прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії (ЄЕК) Віктор Христенко підписали меморандум про поглиблення взаємодії між ЄЕК і Україною.

Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і одержати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 р.