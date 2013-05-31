Меморандум України з ЄЕК не стане перешкодою для договору з ЄС - польський експерт

Варшава. Підписання меморандуму про співпрацю між Україною та Митним союзом Росії, Казахстану та Білорусі не стане перешкодою для запланованого на листопад цього року підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив польський експерт з міжнародних питань Анджей Шептицький.

"Сьогоднішній документ, який не має фундаментального значення, не буде якоюсь особливою новою великою проблемою чи ускладненням", - сказав він.

Співрозмовник агентства зазначив, що підписаний меморандум передбачає консультації української влади з органами Митного союзу, що не суперечить європейському законодавству.

За його словами, подібний документ могла би навіть гіпотетично підписати Польща, котра входить до Європейського Союзу.

"Сам цей факт фундаментально не суперечив би нашим зобов'язанням в ЄС. Проте, залишається питання політичної інтерпретації, чи був би Євросоюз у захваті від нашого зближення з Росією?", - підкреслив він.

Експерт нагадав, що Україна не може одночасно інтегруватися з Росією та Європейським Союзом, наголосивши, що можливість консультацій нічого остаточно не вирішує.

Він також сказав, що щонайменше низка країн Європейського Союзу зацікавлена у підписанні договору про асоціацію з Україною, незважаючи на "проблеми, які існують останні 2 роки".

Як повідомляв УНІАН, Україна і Європейський Союз планують підписати Угоду про асоціацію та ЗВТ у листопаді 2013 року.

Меморандум про поглиблення взаємодії між Україною та ЄЕК був підписаний сьогодні, 31 травня, в Мінську прем'єр-міністром України Миколою Азаровим і головою Євразійської економічної комісії Віктором Христенко.

Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і отримати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 року.