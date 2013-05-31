Гривня на закритті міжбанку в п'ятницю знизилася щодо долара

У п'ятницю, 31 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США знизилися до 8,1400/8,1460 грн/дол., на 12:00 - до 8,1450/8,1490 грн/дол., на час закриття торгів - до 8,1500/8,1540 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро знизилися до 10,6070/10,6165 грн/євро, на 12:00 - збільшилися до 10,5995/10,6105 грн/євро, на час закриття торгів - до 10,5920/10,6030 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні збільшилися до 0,2556/0,2560 грн/рубль, на 12:00 - знизилися до 0,2557/0,2561 грн/рубль, на час закриття - збільшилися до 0,2552/0,2556 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,8800 (+0.1515).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2970/1,3055.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 30 травня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США встановилися на рівні 8,1375/8,1415 грн/дол., щодо євро - на рівні 10,5360/10,5470 грн/євро, щодо російського рубля - 0,2575/0,2579 грн/рубль.