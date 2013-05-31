Медведєв закликав Київ до подальшої інтеграції в Єдиний економічний простір

Україна підписанням меморандуму з Євразійською економічною комісією (ЄЕК) зробила перший крок до інтеграції в Єдиний економічний простір (ЄЕП), але він може стати останнім, якщо не буде подальших рішень, заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.

Як повідомляють РІА Новости, про це Медведєв сказав, виступаючи на пленарному засіданні форуму ділових людей країн ЄЕП.

ЄЕК і Україна підписали меморандум про поглиблення взаємодії, завдяки якій Київ зможе брати участь у роботі Митного союзу, але поки що без офіційного статусу спостерігача. Україна розраховує одержати статус спостерігача в МС, щоб зберегти існуючий обсяг товарообороту з Росією, Білоруссю і Казахстаном, а також оцінити плюси і мінуси можливого членства в об'єднанні.

"Це перший крок, важливий крок, потрібний крок, і ми йому дуже раді. Але він може стати останнім кроком, якщо нічого більше не зробити", - сказав Медведєв

"Ми щиро вітаємо його. Але ми розуміємо, якщо наші партнери справді хочуть брати участь у нашому створюваному інтеграційному об'єднанні - Євразійському економічному союзі, то вони повинні прийняти і цілий ряд вельми складних, часом непопулярних рішень. Причому всі рішення, а не тільки їх частину, і, звичайно, не брати на себе зобов'язань, які виключають участь у Євразійському економічному просторі і союзі. Це повинно бути ясно всім, як Божий день", - сказав Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 травня, прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії Христенко підписали меморандум про поглиблення взаємодії між ЄЕК та Україною.

Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і отримати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 року.