Страховики України в 2012 році наростили обсяг страхових платежів до 20,3 млрд грн

Страхові компанії України в 2012 році наростили обсяг чистих страхових платежів, порівняно з показником минулого року, на 12,8% - до 20,278 млрд грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг).

Згідно з повідомленням, у 2012 році валові страхові премії знизилися на 5,2% - до 21,508 млрд грн, валові страхові виплати - зросли на 5,9%, до 5,151 млрд грн, чисті страхові виплати - на 5,8%, до 4,970 млрд грн.

Як повідомляється, за минулий рік активи страховиків зросли на 16,8% - до 56,225 млрд грн, обсяг сплачених статутних капіталів - на 3,5%, до 14,579 млрд грн, загальний обсяг страхових резервів - на 12,5%, до 12,578 млрд грн.

Також повідомляться, що в 2012 році обсяг страхових платежів, сплачених перестраховиками, знизився на 57,3% - до 2,523 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Українська федерація страхування (УФС) прогнозує поліпшення динаміки збору страхових платежів українськими страховиками цього року проти 2012 року. За оцінками експертів УФС, за ризиковими видами страхування українські страховики зібрали в 2012 році страхових платежів на суму 11,3 млрд грн, що на 6% більше показника 2011 року. Обсяг чистих страхових платежів українських страховиків у 2012 році проти 2011 року зріс на 9% - до 10,333 млрд грн.

За прогнозами експертів УФС, цьогоріч українські страховики зберуть за ризиковими видами страхування близько 12,556 млрд грн страхових платежів, забезпечивши зростання показника на 11% проти 2012 року.

Станом на 1 січня 2013 року, в Україні працювали 414 страхових компаній, у тому числі 62 компанії зі страхування життя.

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