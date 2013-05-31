Рівень інфляції і безробіття в Європі зростає

Брюссель. За попередніми даними, у травні 2013 року річна інфляція (травень до травня) в зоні євро становила 1,4%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У квітні 2013 року річна інфляція в зоні євро становила 1,2%, в усіх країнах - членах ЄС (ЄС-27) – 1,4%.

Крім того, у квітні 2013 року рівень безробіття в зоні євро з урахуванням поправки на сезонність зріс порівняно з березнем і становив 12,2% проти 12,1%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Рівень безробіття у всіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) у квітні не змінився порівняно з березнем, зберігшись на рівні 11,0%.

У квітні 2013 року найнижчий рівень безробіття зареєстровано в Австрії (4,9%), Німеччині (5,4%) і Люксембурзі (5,6%).

Найвищий рівень безробіття в квітні 2013 року зареєстровано у Греції (27,0% в лютому 2013 року), Іспанії (26,8%) і Португалії (17,8%).

За даними Євростату, в цілому у квітні не мали роботи 19,375 млн осіб у зоні євро, і 26,588 млн осіб в ЄС-27.

З 1 січня 2011 року до зони євро входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина і Естонія.