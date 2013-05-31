Україна зможе мати свого представника на всіх рівнях органів Митного союзу - ЄЕК

Мінськ. Підписаний сьогодні в Мінську меморандум про поглиблення взаємодії з ЄЕК дає Україні можливість мати свого представника на всіх рівнях органів Митного союзу і Єдиного економічного простору, а також доступ до інформації і формування власних пропозицій.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив сьогодні журналістам голова Колегії Євразійської економічної комісії Віктор Христенко.

«Це істотний елемент добудови взаємин з нашим партнером», - зазначив Христенко.

Він наголосив, що документ підписано відповідно до рішення президентів.

«Це не перший документ, який визначає характер партнерства між Україною і країнами Митного союзу. У вересні минулого року ми підписали два документи, які стали системними інструментами у сфері торгівлі і техрегулювання», - сказав Христенко.

За його словами, після підписання цих документів взаємодія між країнами йде регулярно, в штатному режимі.

«Сьогоднішній документ передбачає можливість включення представників України на всіх рівнях, починаючи з президентського, до ради Комісії, колегії Комісії», - цитують Христенка РІА «Новости».

«Тобто передбачає можливість участі представника України в діяльності всіх структур Митного союзу і Єдиного економічного простору, можливість отримання і доступу до всієї інформації, формулювання пропозицій для розгляду і фіксація свого уповноваженого представника при органах Митного союзу і ЄЕП», - додав голова колегії ЄЕК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 травня, прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії Христенко підписали меморандум про поглиблення взаємодії між ЄЕК і Україною.

Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і одержати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 року.

Євразійська економічна комісія створена рішенням Президентів Російської Федерації, Республіки Білорусь і Республіки Казахстан наприкінці 2011 року як єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору (на сьогодні до складу входять Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан з можливістю приєднання інших країн). Має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована якомусь з урядів трьох країн. Рішення ЄЕК обов'язкові для виконання на території трьох країн.

З 1 січня 2012 року на території Росії, Білорусі і Казахстану почала працювати нова інтеграційна структура - Єдиний економічний простір (ЄЕП). ЄЕП повинен стати важливою віхою на шляху до створення іншого більшого інтеграційного об'єднання - Євразійського економічного союзу, ідею якого ще в 1994 році запропонував казахстанський президент Нурсултан Назарбаєв. Євразійський економічний союз планує почати свою роботу з 1 січня 2015 року.