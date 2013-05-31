Меморандум з МС не повинен стати великою перешкодою для євроінтеграції України - Європарламент

Варшава. Підписаний сьогодні у Мінську меморандум про співпрацю України з Митним союзом не повинен стати великою перешкодою для підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, запланованого на листопад цього року.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказав віце-президент Європейського Парламенту Яцек Протасевич.

Він відзначив, що Президент України Віктор Янукович та глава українського уряду Микола Азаров під час зустрічі з ним на цьому тижні запевняли його в тому, що даний документ не зобов'язує Україну вступити Євразійський економічний союз (який створюється на базі Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану - УНІАН)

Крім цього, за словами Протасевича, меморандум не повинен містити жодних положень, які би ускладнювати європейську інтеграцію українців.

"Якщо цей документ, має такий характер, як говорять Президент Янукович та глава уряду Азаров, то він не повинен бути істотною перешкодою для підписання Угоди про асоціацію", - сказав віце-президент Європарламенту.

Водночас Протасович зазначив, що остаточно можна буде про це сказати після того, як документ буде оприлюднено.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 травня, прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії Христенко підписали меморандум про поглиблення взаємодії між ЄЕК і Україною.

Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і одержати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 року.

Водночас 29 травня заступник генерального секретаря ЄврАзЕС Сергій Глазьєв заявив, що статус спостерігача в Євразійському економічному союзі, який зараз лише формується, надається тільки тим державам, які хочуть увійти до цього інтеграційного об'єднання.

Зокрема, він пояснив, що вступити до Євразійського економічного союзу Україна зможе після вступу до Митного союзу. Глазьєв відзначив, що при цьому Україна не зможе брати участь в аналогічних угодах з Євросоюзом.