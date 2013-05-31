Кожара: Меморандум про співпрацю з МС не носить юридично обов'язковий характер

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявляє, що підписаний в Мінську меморандум про поглиблення співпраці з Митним союзом не носить юридично обов'язковий характер, а є організаційним документом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічюсом сьогодні у Києві.

Відповідаючи на запитання, чи може підписання цього меморандуму стати ризиком для підписання Угоди про асоціацію з ЄС, Кожара відповів: «Папери, документи ніколи не можуть бути ризиком для чогось. Важлива суть. Меморандум має технічний характер, у самих статутних документах Митного союзу немає поняття, що таке спостерігач".

За його словами, меморандум визначає статус, який означає, що Україна може брати участь у засіданнях органів Митного союзу без права голосу.

«Цей меморандум не носить юридично обов'язковий характер і є таким організаційним документом», - сказав Кожара.

За його словами, сьогодні Президент України Віктор Янукович інформуватиме про ці документи колег в ЄС, зокрема, президента ЄС.

Кожара додав, що всі документи щодо підписаного меморандуму будуть оприлюднені на веб-сайтах державних органів України.

Відповідаючи на запитання, яку вигоду Україні дає статус спостерігача в Євразійському економічному союзі, Кожара сказав, «для нас не так важливо інтегруватися в Митний союз, для нас ще більше важливо не дезінтегруватися».

За його словами, багато галузей економіки України, зокрема, авіабудування, космічна галузь тощо, де застосовуються високі технології, весь час були інтегровані.

«Тому для нас дуже важливо, по-перше, знати, що відбувається усередині Митного союзу, тому статус спостерігача для нас буде важливий, щоб ми могли відстежувати, які тенденції проходять», - сказав Кожара, відзначивши, що Україна не зможе голосувати, оскільки не є членом Митного союзу.

«Але ми орієнтуватимемося в тому, що відбувається в Митному союзі як у найбільшому партнері України», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 травня, прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії Христенко підписали меморандум про поглиблення взаємодії між ЄЕК і Україною.

Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і одержати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Меморандум з МС не повинен стати великою перешкодою для євроінтеграції України - Європарламент