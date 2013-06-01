Янукович запевнив Баррозу, що співпраця з ЄЕК не суперечить курсу на євроінтеграцію

Президент України Віктор Янукович запевнив президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу, що нова модель співпраці з Євразійським економічним союзом не суперечить членству України у СОТ та стратегічному курсу на євроінтеграцію шляхом укладення Угоди про асоціацію і створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС.

Про це Янукович сказав у телефонній розмові з Баррозу 31 травня, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Співрозмовники обговорили перспективи підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі в листопаді 2013 року та прогрес України у виконанні відповідних критеріїв.

Янукович поінформував Баррозу про підписані домовленості щодо поглиблення взаємодії між Україною та Євразійською економічною комісією.

Баррозу подякував Януковичу за надані роз’яснення, йдеться у повідомленні.

Сторони домовилися підтримувати активний та відвертий діалог з усіх питань, що становлять взаємний інтерес.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня у Мінську прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії Віктор Христенко підписали меморандум про поглиблення взаємодії між ЄЕК і Україною.

Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і одержати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 року.