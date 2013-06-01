Меморандум з ЄЕК не означає, що Україна обрала шлях до Митного союзу - Данилишин

Підписання Меморандуму про поглиблення взаємодії з Євразійською економічною комісією не означає, що Україна обрала шлях до вступу у Митний союз чи Євразійський економічний союз.

Про це у коментарі на Facebook написав колишній міністр економіки України Богдан Данилишин.

«Сам по собі статус України як спостерігача у Митному союзі нічого не значить. Будемо спостерігати, головне, щоб не стали учасником процесу… Сьогодні мова про членство України в Митному союзі не йде. Однак, можливий вступ у Митний союз тільки посилить диспропорції, що склалися в економіці України, втягне її в ще більшу залежність від енергоресурсів Росії», - вважає Данилишин.

Він наголосив, що зараз треба чітко усвідомити дві важливі речі. «Перша - асоціація з Європейським Союзом - це стратегічний шлях держави. Є економічні інтереси держави, які треба навчитися відстоювати і захищати всіма можливими способами. Всі євроінтеграційні наміри керівництва держави в даний час потрібно тільки вітати і всім політичним силам активно працювати разом з владою у справі якнайшвидшого укладання Угод про асоціацію та ЗВТ з ЄС. Друга - Україна стратегічно зацікавлена в поглибленні економічної інтеграції з Російською Федерацією та країнами СНД як суверенними державами. Розвиток торговельно-економічних відносин України з країнами СНД є одним з пріоритетів зовнішньоекономічної політики, ринок яких є основним ринком збуту української продукції», - написав Данилишин.

На його переконання, Україні необхідно відійти від стратегії «лавірування між сильними геополітичними гравцями та невизначеної багатовекторності, від практики шантажу сильних держав шляхом висування мотивів щодо остаточного приєднання до геополітичного суперника з метою отримання зовнішньополітичних дивідендів».

«Важливо припинити формування зовнішньополітичних орієнтацій на основі інтеграціоністської міфології, тобто уявлень про те, що входження до будь-яких наднаціональних об’єднань (ЄС, ЄЕП або НАТО) здатне вирішити усі проблеми України», - переконаний Данилишин.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня в Мінську прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії Віктор Христенко підписали меморандум про поглиблення взаємодії між ЄЕК і Україною.

Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і отримати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 року.