Співробітники Міндоходів познайомили дітей з роботою митників

Співробітники Міністерства доходів і зборів України в рамках Всеукраїнської акції, приуроченої до Дня захисту дітей, познайомили вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації «Мрія Переяславщини» з роботою митного поста «Бориспіль» - аеропорт», розташованого в Міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Як передає кореспондент УНІАН, дітей познайомили з процедурою проходження митного контролю і огляду, показали процес перевірки багажу на наявність заборонених до провезення предметів і речовин, провели екскурсію по митному посту і розповіли про особливості роботи кінологічної служби.

Співробітники органів Мінприбутків також передали в Центр спортивний тренажер.

«Нехай діти займаються спортом і ведуть здоровий спосіб життя», - зазначив з цього приводу начальник митного поста «Бориспіль» - аеропорт» Іраклій Катамадзе.

Крім того, дітям вручили книги «Податки очима дітей» і диски з повчальним мультфільмом «Місто мрії».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство доходів і зборів спільно з Міністерством освіти і науки розробляють повноцінний курс основ податкових знань для учнів 9-11 класів, який поступово вводитиметься в учбовий план загальноосвітніх шкіл. Причому пілотний курс для 9-х класів буде введено вже з 1 вересня 2013 року.